Star Volley non si ferma più, espugnato anche il campo dell’Oplonti Vesuvio / CLASSIFICA

Ennesimo sigillo ad una stagione straordinaria per la Star Volley Bisceglie che supera in trasferta l’Oplonti Vesuvio con il punteggio di 1-3, nel big match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B2, chiudendo sostanzialmente i giochi per il primo posto in classifica.

Una partita complessa, come da pronostico, per le nerofucsia che, però, giocano con grande determinazione prendendo il controllo della gara nelle prime battute e mantenendo la concentrazione nella fase chiave dell’incontro. Buonissima partenza delle biscegliesi che guadagnano immediatamente un leggero margine che si dilata sul +5 già nei primissimi scambi rispondendo con efficacia agli attacchi delle campane. Sul punteggio di 11-6, dunque, il tecnico di casa prova a spezzare l’inerzia della Star Volley chiamando subito un time-out. La mossa dell’Oplonti Vesuvio funziona, infatti, il vantaggio di Haliti e compagne comincia progressivamente ad erodersi e così le campane prima impattano sul 15-15 e, pochi istanti dopo, operano il sorpasso sul 16-15. Il parziale subito costringe coach Giunta a fermare il gioco e, alla ripresa, l’incontro riprende sui binari dell’equilibrio. La situazione di parità sussiste infatti fino al termine del set e, quindi, la prima frazione si decide ai vantaggi. In questa fase la Star Volley mantiene i nervi saldi portando a casa la frazione d’apertura per 25-27 grazie all’attacco vincente di Civardi. Dopo il cambio campo le padrone di casa alzano il proprio livello di gioco desiderose di riequilibrare al più presto la contesa. La determinazione della campane si intravede fin dai primi scambi del secondo set che, dopo un primissimo scorcio caratterizzato dall’equilibrio, si incanala in favore delle padrone di casa, bravissime a metà frazione a conquistare un vantaggio che risulta incolmabile per le biscegliesi. Star Volley, infatti, prova a rientrare ma i tentativi risultano vani con l’Oplonti Vesuvio che trova la parità grazie al 25-19 con il quale le due squadre approcciano il terzo set.

Nella fase più delicata della sfida, Star Volley mostra i muscoli confermando le proprie qualità e lo status di capolista. La terza frazione, infatti, è una vera e propria battaglia nella quale le due squadre non si risparmiano mostrando carattere oltre ad ottime qualità tecniche. Sul punteggio di 18-16, l’Oplonti Vesuvio sembra poter incamerare anche il terzo set e compiere il sorpasso ma, dopo il time-out chiamato da coach Giunta, le ospiti alzano il proprio livello di gioco e, nel finale, prima riequilibrano il punteggio e, successivamente, si aggiudicano il set per 21-25. Compiuta la rimonta, Star Volley gioca con grande tranquillità e con l’inerzia a proprio favore la quarta frazione. Sul fronte opposto le campane subiscono il contraccolpo psicologico del finale del set precedente pertanto le biscegliesi controllano in maniera semplice le operazioni nel quarto set. Infatti, dopo il 2-8 iniziale, la capolista amministra il cospicuo vantaggio portandolo addirittura in doppia cifra prima di chiudere la partita con il definitivo 16-25 che fissa il punteggio sull’1-3 finale.

Grazie alla vittoria sulle rivali di giornata Star Volley sale a quota 55 punti in classifica e allunga sulle dirette concorrenti. Alla luce dei risultati maturati sugli altri campi, ora è Castellaneta la più immediata inseguitrice delle nerofucsia che conducono il torneo con tredici lunghezze di vantaggio sulle tarantine e quindici sull’Oplonti Vesuvio. Nel prossimo turno, in programma sabato 23 marzo, sarà proprio Castellaneta l’avversaria della Star Volley nel big match della ventesima giornata. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

