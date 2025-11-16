Star Volley non si ferma più e mantiene il terzo posto / CLASSIFICA

Vittoria in scioltezza per la Star Volley che rispetta il pronostico della vigilia violando il domicilio del Sant’Elia Fiumerapido con un netto 0-3 nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B1.

Partita autorevole delle biscegliesi che mettono le cose in chiaro fin dalle primissime azioni di gioco. L’ottimo avvio di Cometti a muro consente a Star Volley di guadagnare un buon margine già in apertura con il 3-7 che sembra incanalare immediatamente il set. Le padrone di casa, però, reagiscono con determinazione e si riportano ad una lunghezza di distanza (11-12) ma, a questo punto, le nerofucsia replicano con un parziale di sei punti consecutivi e, poco dopo, il muro di Mileno vale il massimo vantaggio sul 12-19. Sant’Elia risponde nuovamente ritornando a -2, ma nel finale paga lo sforzo della rimonta ed è costretta ad arrendersi per 21-25 con il muro di Cometti a sancire lo 0-1. Il copione della gara non cambia e anche nel secondo set Star Volley parte meglio delle rivali, brave però a reagire e ad impattare a quota 5. L’equilibrio perdura per larghi tratti della frazione sebbene Bisceglie rimanga sempre in controllo delle operazioni grazie alle giocate di Colombo e Lazzizzera. Il nuovo tentativo di rientro delle laziali produce il 19-19 ma nel finale le ragazze di coach Guadalupi rialzano i giri del motore riuscendo a raddoppiare grazie ad un attacco vincente di Lazzizzera che fissa il 22-25 con il quale si va al terzo set. Il doppio svantaggio non sembra pesare sul morale delle padrone di casa che approcciano la terza frazione con attenzione e determinazione. Il buon momento di Sant’Elia vale dapprima il +2 (9-7) e, successivamente, il +4 (17-13) ma Bisceglie non ci sta e ancora una volta fa valere le qualità del collettivo mettendo in atto una rimonta ispirata inizialmente dal muro di Ndoj. La giocata difensiva, infatti, scuote le nerofucsia che prima impattano con il vincente di Colombo (18-18) e, poco dopo, completano l’opera con Civardi, Cometti e Ndoj a fissare il definitivo 20-25 che fissa il punteggio finale sullo 0-3 in favore di Star Volley.

Grazie a questo successo, il quinto in sei partite, il collettivo biscegliese sale a quota 15 in classifica mantenendosi al terzo posto alla vigilia della sfida casalinga contro Teramo in programma sabato 22 novembre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

