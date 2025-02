Star Volley lotta ma cede alla capolista Fasano / CLASSIFICA

Va alla capolista Fasano il big match della quindicesima giornata del campionato di Serie B1. Le brindisine espugnano il PalaPanunzio di Molfetta per 1-3 superando una buona Star Volley, capace di restare bene in partita al cospetto della prima della classe.

Biscegliesi contratte in avvio e, così, le ospiti prendono le redini del gioco nel primo set dilatando progressivamente il vantaggio fino al +8 con cui va in archivio la prima frazione, che si chiude 17-25 in favore delle brindisine. Nonostante lo svantaggio le padrone di casa non si scompongono, alzano il livello di gioco e nel secondo parziale sorprendono la capolista guadagnando subito un gap importante e fondamentale per il prosieguo del set. Sul 21-12, però, Star Volley cala d’intensità consentendo a Fasano di rientrare con un parziale di 1-9 che riapre incredibilmente il finale di frazione. Nel momento cruciale, sul 23-21, le biscegliesi però evitano la beffa e impattano la contesa al grazie 25-23 con il quale si va al cambio campo.

In avvio di terzo set, Star Volley perde per infortunio Panucci e, soprattutto, Fasano rientra sul parquet con maggiore determinazione, decisa a prendere il comando delle operazioni. Civardi e compagne provano a resistere al tentativo di fuga delle ospiti ma, a metà frazione, un break di quattro punti consecutivi permette alla capolista di allungare e chiudere con tranquillità il parziale con il punteggio di 16-25. Anche nel quarto set l’equilibrio perdura fino a metà frazione quando Fasano, approfittando della stanchezza delle padrone di casa, accelera costruendo il gap per chiudere definitivamente il match. Sul punteggio di 11-14, infatti, le brindisine piazzano un parziale di 1-6, preludio al 18-25 con il quale va in archivio la gara che segna il quinto stop in stagione per le nerofucsia.

La sconfitta lascia Star Volley a quota 28 punti in graduatoria al terzo posto in classifica in coabitazione con Pomezia. Nel prossimo turno, in programma domenica 16 febbraio, le ragazze di coach Breviglieri andranno a caccia del riscatto nella complessa trasferta sul campo di Marsala. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

