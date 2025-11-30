Star Volley lotta ma cade sul campo della capolista Vibo Valentia / CLASSIFICA

Non riesce l’impresa alla Star Volley che cade per 3-0 sul campo della capolista Vibo Valentia nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B1 interrompendo la propria striscia positiva.

A dispetto del risultato finale, l’inizio di gara è di marca biscegliese che approccia meglio la partita delle rivali e trova un immediato 0-5 grazie a tre attacchi di Lazzizzera, ad un ace di Civardi e ad un lungolinea di Colombo. Le nerofucsia continuano a spingere e il servizio vincente di Cometti vale l’1-7 che costringe il tecnico di casa a chiamare il primo timeout della gara. Il rientro sul parquet vede la replica della capolista che piazza un parziale di 3-0 (4-7), ma Civardi risponde mantenendo il +3 sul 7-10. La nuova reazione di Vibo Valentia è ancor più veemente e vale l’aggancio a quota 11, preludio ad una fase di equilibrio nella quale Star Volley mantiene il comando delle operazioni. Anzi, le ospiti trovano la forza di riportarsi avanti di cinque lunghezze con le giocate di Mileno e Colombo che valgono il 14-19. Nel momento decisivo, però, le calabresi approfittano di un piccolo passaggio a vuoto delle biscegliesi e trovano la forza di rientrare con un parziale di 7-1 che vale il sorpasso sul 21-20. Il break costruito sposta l’inerzia in favore di Vibo Valentia che chiude la frazione inaugurale sul 25-21.

Le nerofucsia pagano il difficile finale del primo set anche in avvio del secondo che si apre con l’immediato 5-1 della capolista, abile ad approfittare della situazione e a scappare subito via nel punteggio. Bisceglie reagisce e l’ace di Mileno, il vincente di Lazzizzera e due spunti consecutivi di Colombo consentono di agganciare le rivali sul 6-6. La maggiore qualità di Vibo, tuttavia, consente alle padrone di casa di allungare nuovamente complici alcune evitabilissime disattenzioni del collettivo nerofucsia. Colombo prova a mantenere a contatto le biscegliesi ma la capolista non consente il rientro delle rivali e, anzi, allunga fino al +7 (20-13) controllando l’ultimo tentativo di riavvicinamento delle biscegliesi che con un ace di Civardi riescono a rientrare sino al -3 prima di arrendersi per 25-20.

Sotto di due set Star Volley prova ad approcciare il terzo parziale con irruenza trovando subito una battuta vincente di Civardi e un muro di Cometti. Vibo Valentia, però, risponde colpo su colpo e la prima fase del set si trasforma in una fase di equilibrio spezzata solo da un tentativo di accelerazione delle calabresi che produce il +5 sul 13-8. Il vantaggio della capolista non si riduce mai sotto i quattro punti fino alla fase finale del set che vede l’ultimo tentativo di reazione di Bisceglie che con Bausero, ancora non al meglio della condizione, rientra sul -3 prima di arrendersi definitivamente alla capolista in virtù del 25-21 che vale il definitivo 3-0.

Il risultato maturato lascia le nerofucsia a quota 18 punti, al terzo posto della graduatoria in coabitazione del Modica alla vigilia dello scontro diretto tra le mura amiche in programma sabato prossimo, 6 dicembre. (FOTO: SVB)

