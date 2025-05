Star Volley: la sfida al Riccione apre i playoff per lo storico salto in Serie A2

Inizia con la sfida casalinga al Riccione la post season della Star Volley Bisceglie che al “PalaPanunzio” di Molfetta riceve, oggi pomeriggio alle ore 18, la visita delle romagnole nel match d’apertura dei playoff del campionato di Serie B1 di volley. Un appuntamento storico per le nerofucsia che iniziano il cammino verso la promozione in Serie A2 al termine di una stagione straordinaria.

La formula dei playoff è molto complessa e prevede ben tre turni per ottenere il traguardo del salto di categoria. Nel tabellone, oltre a Bisceglie e Riccione, figurano anche Marsala e Cesena. Si incrociano quindi i girono C e D del torneo e la formula prevede un primo turno nel quale la seconda di un girone affronta la terza dell’altro raggruppamento. Alla luce dell’esito della stagione regolare, quindi, Star Volley, giunta terza nel girone D, sfida Riccione che ha concluso al secondo il gruppo C mentre dall’altro lato del tabellone Marsala, seconda nel girone D, affronta Cesena, che ha chiuso terza nel C. Le formazioni giunte al secondo posto possono godere del vantaggio di giocare il match di ritorno e l’eventuale golden set tra le mura amiche. Infatti, gli incroci si svolgono su partite di andata e ritorno al termine delle quali se dovesse esserci una situazione di parità sarà il decisivo golden set a decidere il passaggio del turno. Le due vincenti si sfideranno nel secondo turno, con la medesima formula, e la vincitrice di tale scontro potrà giocarsi la finalissima per la Serie A2 in un incrocio con la perdente tra Bologna e Fasano, giunte prime nei due gironi. Il percorso, quindi, è molto lungo e insidioso ma Star Volley vuole provare a giocarsi le sue carte. L’ostacolo Riccione è naturalmente parecchio impegnativo per la formazione biscegliese infatti le ospiti arrivano in Puglia forti di un secondo posto nel girone C conquistato con merito, frutto di ben 19 vittorie e sole 7 sconfitte che sono valse a Riccione ben 57 punti in graduatoria, solo tre in meno della capolista Bologna. Le ragazze di coach Giandomenico hanno preparato con cura il delicatissimo confronto, consapevoli dell’importante posta in palio e dell’importanza di conquistare un risultato positivo in vista del match di ritorno in programma a Riccione mercoledì 21 maggio. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)