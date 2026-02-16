Matura sul parquet di Castellana Grotte la quarta sconfitta stagionale della Star Volley Bisceglie. La formazione nerofucsia, capace di aggiudicarsi con merito il primo set, non è riuscita a mantenere continuità e intensità nei tre parziali successivi, cedendo progressivamente terreno alle avversarie.
L’avvio di gara è stato equilibrato, con le biscegliesi brave a tentare l’allungo nella fase centrale del primo set. Dopo qualche errore di troppo che aveva favorito il momentaneo vantaggio locale, la reazione della Star Volley è stata concreta e determinata: Bausero, rientrata dall’infortunio, ha firmato punti pesanti insieme a Ndoj, incisiva a muro. Civardi ha messo a segno il punto del 22-24, mentre un muro di Cometti ha chiuso la frazione sul 23-25.
Nel secondo set le nerofucsia sono partite ancora con buon piglio, sostenute anche da un nutrito gruppo di tifosi al seguito. Un muro di Cometti e una battuta vincente di Civardi hanno portato la Star Volley sul +3 in apertura, ma Castellana ha saputo approfittare delle disattenzioni ospiti per ribaltare l’inerzia. Nonostante i tentativi di rimonta, con Minervini e compagne capaci di rimettersi in carreggiata fino al sorpasso sul 15-16, le locali hanno trovato continuità e un pizzico di fortuna nei momenti chiave, chiudendo il parziale sul 25-21.
Alla ripresa del gioco, la Star Volley è apparsa meno precisa. Il terzo set ha visto Castellana prendere subito il controllo, allungando fino al +7. Un tentativo di rientro con quattro punti consecutivi non è bastato a invertire la rotta: troppi errori in battuta e scarsa concretezza nelle situazioni decisive hanno consentito alle padrone di casa di chiudere sul 25-18.
Anche il quarto parziale è rimasto in equilibrio solo nelle prime battute. Dal 5-5 in poi le nerofucsia hanno perso brillantezza, subendo l’allungo decisivo delle avversarie. Un ultimo sussulto con il muro di Cometti non ha cambiato l’andamento della frazione, che si è conclusa con un netto vantaggio per Castellana e con un epilogo amaro per Bisceglie.
Una serata negativa per la Star Volley, chiamata ora a ritrovare continuità e determinazione per invertire la tendenza nelle prossime gare. (credit foto: Cristina Pellegrini)