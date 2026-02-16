Star Volley, ko a Castellana Grotte: arriva la quarta sconfitta stagionale

Matura sul parquet di Castellana Grotte la quarta sconfitta stagionale della Star Volley Bisceglie. La formazione nerofucsia, capace di aggiudicarsi con merito il primo set, non è riuscita a mantenere continuità e intensità nei tre parziali successivi, cedendo progressivamente terreno alle avversarie.

L’avvio di gara è stato equilibrato, con le biscegliesi brave a tentare l’allungo nella fase centrale del primo set. Dopo qualche errore di troppo che aveva favorito il momentaneo vantaggio locale, la reazione della Star Volley è stata concreta e determinata: Bausero, rientrata dall’infortunio, ha firmato punti pesanti insieme a Ndoj, incisiva a muro. Civardi ha messo a segno il punto del 22-24, mentre un muro di Cometti ha chiuso la frazione sul 23-25.

Nel secondo set le nerofucsia sono partite ancora con buon piglio, sostenute anche da un nutrito gruppo di tifosi al seguito. Un muro di Cometti e una battuta vincente di Civardi hanno portato la Star Volley sul +3 in apertura, ma Castellana ha saputo approfittare delle disattenzioni ospiti per ribaltare l’inerzia. Nonostante i tentativi di rimonta, con Minervini e compagne capaci di rimettersi in carreggiata fino al sorpasso sul 15-16, le locali hanno trovato continuità e un pizzico di fortuna nei momenti chiave, chiudendo il parziale sul 25-21.

Alla ripresa del gioco, la Star Volley è apparsa meno precisa. Il terzo set ha visto Castellana prendere subito il controllo, allungando fino al +7. Un tentativo di rientro con quattro punti consecutivi non è bastato a invertire la rotta: troppi errori in battuta e scarsa concretezza nelle situazioni decisive hanno consentito alle padrone di casa di chiudere sul 25-18.

Anche il quarto parziale è rimasto in equilibrio solo nelle prime battute. Dal 5-5 in poi le nerofucsia hanno perso brillantezza, subendo l’allungo decisivo delle avversarie. Un ultimo sussulto con il muro di Cometti non ha cambiato l’andamento della frazione, che si è conclusa con un netto vantaggio per Castellana e con un epilogo amaro per Bisceglie.

Una serata negativa per la Star Volley, chiamata ora a ritrovare continuità e determinazione per invertire la tendenza nelle prossime gare. (credit foto: Cristina Pellegrini)