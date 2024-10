Star Volley interviene sul mercato con l’acquisto di Simona Minervini

Dopo l’infortunio rimediato da Martina Quarto nel match d’esordio in Serie B1 contro Castellana Grotte, la dirigenza della Star Volley Bisceglie ha prontamente agito sul mercato, ingaggiando il libero classe 1994 Simona Minervini.

Il club nerofucsia aggiunge al proprio roster un profilo di alto spessore. Nativa di Scafati ma barese di adozione, Minervini ha una serie di importanti esperienze alle spalle. È cresciuta nel settore giovanile dell‘Amatori Bari ed è poi passata alla Florens Castellana, in cui ha avuto modo di esordire in Serie A1 a soli 16 anni nella vittoria contro la pluriscudettata Scavolini Pesaro. Nella stagione successiva ha vestito la maglia del Primadonna Bari in B1, per poi tornare nella massima serie tra le fila del Forlì-Bologna e del Club Italia. Nell’ultima annata ha mostrato il proprio valore in B2 a Castellaneta ed ora è pronta per una nuova avventura in nerofucsia. Minervini sarà già a disposizione per il prossimo impegno nella seconda giornata di campionato a Fasano. La famiglia Star Volley dà il benvenuto al nuovo innesto e si augura un pronto recupero per Martina Quarto.