Star Volley inarrestabile, regola Teramo e si issa al terzo posto in solitaria / CLASSIFICA

Quinto successo consecutivo, il sesto in sette gare, per la Star Volley Bisceglie che regola anche la Futura Teramo per 3-1 e prosegue la propria marcia nel campionato di Serie B1. Una giornata perfetta per le nerofucsia che, oltre alla vittoria, ritrovano anche Bausero dopo l’infortunio. Un recupero importantissimo per lanciare la sfida alla vetta della classifica.

Buon inizio delle biscegliesi che in avvio conquistano un minimo vantaggio (8-6) grazie ad un ottimo approccio. La reazione abruzzese non si fa attendere e in pochi istanti Teramo ribalta la situazione conquistando a propria volta il +2 (11-13). La partita vive di parziali e controparziali e così Lazzizzera e Civardi firmano il 4-0 che vale il nuovo controsorpasso delle padrone di casa (15-13). L’equilibrio la fa da padrone per tutta la durata del set che si decide solo nel finale grazie alle giocate di Colombo e Cometti che fruttano il 25-21 con il quale si va al primo cambio campo. Il vantaggio biscegliese dà morale alle ragazze di coach Guadalupi che partono forte anche nel secondo set con due ace di Ndoj che danno il là all’8-3 che sembra indirizzare il parziale in favore delle nerofucsia. Ancora una volta, però, le ospiti tentano la reazione tuttavia Star Volley mantiene un rassicurante vantaggio anche nella fase centrale del set (16-12), prima di subire il rientro delle avversarie fino al -1 (22-21). Nel momento cruciale, tuttavia, Civardi e Bausero non sbagliano replicando il 25-21 del primo set che porta Bisceglie sul doppio vantaggio.

Al rientro sul parquet per la terza frazione Teramo alza i giri del motore e approfitta di un piccolo passaggio a vuoto delle padrone di casa incanalare a proprio favore il parziale. Infatti, il vantaggio si dilata con il passare dei minuti fino a toccare il +7 sul 12-19. A questo punto la Star Volley si scuote, grazie anche al contributo della rientrante Bausero, ma dopo aver ricucito fino al -3 è costretta ad arrendersi al 21-25 che dimezza lo svantaggio per Teramo. Il set ceduto alle avversario non mina le certezze delle nerofucsia decise più che mai a portare a casa l’intera posta in palio. Il quarto parziale, però, si rivela equilibrato anche in virtù del carattere mostrato dalle abruzzesi che lottano fino al termine per provare a trascinare la sfida al tiebreak. Le giocate di Colombo, Cometti e Civardi sono quelle decisive per indirizzare il match definitivamente a favore delle ragazze di coach Guadalupi che con il 25-17 finale archiviano la pratica con il risultato di 3-1.

La vittoria ottenuta regala a Star Volley il terzo posto in solitaria con 18 punti, a tre punti di distacco dalla coppia di testa composta da Vibo Valentia e Oplonti Vesuvio. Proprio le calabresi saranno le prossime avversarie delle nerofucsia nel big match dell’ottava giornata del torneo in programma in Calabria sabato 29 novembre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B1