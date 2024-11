Star Volley in Sicilia per dare continuità al successo su Marsala

Tornano in campo domani pomeriggio alle ore 17 le nerofucsia della Star Volley Bisceglie che dopo la splendida vittoria sulla capolista Marsala, la prima storica in Serie B1, si recano in Sicilia per sbloccarsi anche in trasferta e risalire ulteriormente la classifica.

Avversarie di turno per le ragazze di coach Breviglieri, nel match valido per la quarta giornata, sono le esperte padrone di casa del Santa Teresa di Riva, formazione della provincia di Messina molto ostica e consolidata nella categoria alla quale partecipa da ben sei stagioni. Un test molto probante per le biscegliesi al cospetto di una squadra molto solida fin qui capace di conquistare 4 punti, uno in più delle nerofucsia. Star Volley, tuttavia, si è sbloccata e punta a dare continuità al successo di settimana scorsa e, soprattutto, al percorso di crescita intrapreso testimoniato dalle ottime prestazioni fornite finora. In particolare, la squadra sta consolidando sempre di più il proprio sistema di gioco grazie anche alla grande capacità di ambientamento degli ultimi innesti Minervini e Galazzo. I margini di miglioramento, però, restano tantissimi e la gara in terra siciliana rappresenta una tappa importante per testare i progressi fin qui ottenuti.

La sfida tra Santa Teresa di Riva e Star Volley Bisceglie sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da Vera D’Avola ed Erika Burrascano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)