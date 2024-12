Star Volley in cerca di una svolta contro la Santa Lucia Roma

Star Volley in cerca di una svolta contro la Santa Lucia Roma, match in programma per 17:00 di domani e valido per la 9° giornata del girone D del campionato di Serie B1 femminile, in cui le nerofucsia cercheranno la vittoria per cancellare il recente k.o. a domicilio della Vesuvio Oplonti.

In quel di Cerignola, casa delle nerofucsia per il match di domani, la Star Volley Bisceglie arriva da una sconfitta, la sopracitata di Torre Annunziata, che ha messo fine ad un periodo di cinque vittorie consecutive; il che significa aver tarpato le ali dell’entusiasmo ad una squadra che stava volando. La sconfitta però può tenere le biscegliesi con i piedi per terra e spingerle a ritornare subito ai grandissimi livelli a cui avevano abituato il loro pubblico in questo inizio di stagione; cercando subito di rimediare al k.o. dell’ultimo turno inaugurando una nuova striscia di successi.

Per farlo però le nerofucsia dovranno superare la Santa Lucia Roma, formazione promossa dalla B2 nell’annata 2022-2023 e saldamente nelle mani del tecnico Lorenzo De Gregoriis, che può disporre di un roster molto lungo; in cui figurano l’opposto Emanuela Morone, la schiacciatrice Michela Culiani e la centrale Lola De Arcangelis. Il team romano nell’ultimo turno ha superato per 3-2 il Fasano capolista, ma in trasferta non ha conquistato alcun punto; dato che può sorridere alle padrone di casa.

La partita tra Star Volley Bisceglie e Santa Lucia Roma sarà diretta da Fabio Morena (primo arbitro sul palchetto) e Stefano Capobianco (sul rettangolo di gioco).