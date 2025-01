Star Volley in cerca di conferme nel primo impegno del girone di ritorno

Dopo la sosta al giro di boa, la Star Volley Bisceglie scende nuovamente in campo nella trasferta di Castellana Grotte, valida per la prima giornata di ritorno del girone D di Serie B1.

Sabato 1 febbraio alle ore 16:30, Civardi e compagne, attualmente al secondo posto in graduatoria, sono chiamate a riscattare lo stop subito proprio contro Castellana Grotte all’esordio stagionale. Da quella partita ad oggi però sono cambiate molte cose, con le ragazze di coach Breviglieri che hanno inanellato una serie di importanti risultati positivi, mostrando fiducia nei propri mezzi e personalità. Dall’altra parte le avversarie, dopo ben otto sconfitte consecutive, hanno evidenziato segnali di ripresa ed ora possono contare su tre rinforzi in grado di consolidare l’organico. Le nerofucia hanno lavorato duro in settimana con il chiaro obiettivo di iniziare nel migliore dei modi la seconda parte di regalar season. La direzione dell’incontro è affidata a Giuseppe Persia sul palchetto e Mario Chechi sul rettangolo di gioco.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI