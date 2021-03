Star Volley impegnata a Foggia nel turno infrasettimanale

Seconda trasferta nel giro di pochi giorni per la Star Volley Bisceglie che, dopo il successo ottenuto sabato scorso sul campo della Dinamo Molfetta, questa sera alle ore 19 apre il girone di ritorno del campionato di Serie C di pallavolo sul parquet del Foggia Volley.

L’obiettivo del team nerofucsia è quello di bissare il successo dell’andata per conservare il primato in graduatoria. Nella gara d’esordio del torneo, infatti, le biscegliesi si imposero con un eloquente 3-0 al termine di una partita controllata per larghi frangenti. I grandi progressi compiuti dalle ragazze di coach Maggialetti nelle ultime settimane, con le brillanti vittorie in serie contro Gio-Mol, Potenza e Dinamo Molfetta, sono un ottimo biglietto da visita per la sfida con la daune. Un match assolutamente alla portata di capitan Haliti e compagne visto che le foggiane occupano la quinta posizione in classifica con quattro punti, frutto della sola vittoria contro la Dinamo Molfetta e della sconfitta al tie-break con la Gio-Mol. Sarà molto importante non sottovalutare le avversarie ed approcciare l’incontro nella maniera corretta.

La partita tra Foggia Volley e Star Volley Bisceglie sarà diretta dagli arbitri Iuso e De Troia. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)