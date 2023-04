Star Volley fa suo anche il derby di ritorno e mette le mani sul terzo posto finale / CLASSIFICA

Due su due. Star Volley domina anche il derby di ritorno battendo Sportilia con il punteggio di 3-0. Le nerofucsia bissano il successo dell’andata e raccolgono altri tre punti importanti per blindare il terzo posto in classifica.

Buona cornice di pubblico al PalaDolmen e l’avvio di gara diverte gli spettatori con continui capovolgimenti di fronte e scambi spettacolari. L’equilibrio si rompe poco dopo la metà frazione quando Star Volley tenta di allungare guadagnando prima il +4 sul 12-16 e, poco dopo, il +5 (13-18) inducendo coach Nuzzi a chiamare un time-out. La mossa sortisce gli effetti sperati, Sportilia si riorganizza e con un parziale di 7-3 si rimette in scia. Il ritorno prepotente delle biancazzurre costringe il tecnico nerofucsia a fermare a sua volta il gioco con un time-out ed anche in questo caso la scelta si rivela vincente con Star Volley che rialza il proprio livello di gioco e fa suo il set con il punteggio di 21-25. Lo svantaggio tuttavia non pesa sul morale di Nazzarini e compagne che approcciano il secondo set in maniera perfetta e con grande determinazione. L’ottimo avvio consente a Sportilia di comandare le operazioni fin dalle prime battute e l’8-4 maturato all’alba della frazione rimarca la buona prova delle ragazze in maglia blu. Star Volley non sembra in grado di reagire ed il gap conquistato dal team di coach Nuzzi resta immutato fino al 16-12, momento in cui la panchina nerofucsia opta per un nuovo time-out. La sospensione scuote capitan Haliti e compagne che al rientro in campo cominciano a giocare ad un livello altissimo commettendo pochissimi errori e ribaltando completamente l’inerzia della partita. Star Volley infatti piazza un terrificante parziale di 1-11 che non lascia alcuna possibilità a Sportilia, costretta nuovamente ad arrendersi per 20-25. L’ottimo momento delle ragazze di coach Sarcinella prosegue anche in avvio di terzo set con Sportilia, viceversa, leggermente più in difficoltà rispetto ai due set precedenti. L’avvio deciso delle nerofucsia (6-10) mette una seria ipoteca sulla vittoria finale infatti, con il passare dei minuti, Star Volley limita gli errori, difende con grande attenzione le giocate delle avversarie e allarga il margine fino in doppia cifra chiudendo virtualmente la partita. Nel finale, infatti, Sportilia non riesca mai ad avvicinarsi e il 13-25 finale sancisce la vittoria delle nerofucsia al termine di una partita comunque godibile, combattuta e che ha rappresentato e celebrato nel migliore dei modi la buonissima stagione disputata da entrambe le squadre.

La vittoria nella stracittadina consente a Star Volley di approfittare nel modo migliore al turno di riposo forzato osservato dalla Briolingerie Cerignola. Haliti e compagne, infatti, salgono a quota 46 allungando a cinque lunghezze il margine di vantaggio sulle ofantine in ottica terzo posto quando mancano sole tre giornate al termine della stagione regolare. Serve ancora uno sforzo al collettivo di coach Sarcinella ma il traguardo del podio nel primo anno nella categoria è davvero a portata di mano. Resta invece ferma al nono posto a quota 23 Sportilia che pur non potendo più migliorare sensibilmente la propria situazione in graduatoria sicuramente giocherà al massimo delle proprie possibilità nelle restanti partite, a partire dal sentito derby sul campo del Lavinia Group Trani in programma domenica prossima 23 aprile alle ore 18. Sabato pomeriggio, 22 aprile, Star Volley è invece chiamata da una sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà con la capolista Fasano che arriverà al PalaDolmen con l’obiettivo di cogliere la ventitreesima vittoria consecutiva in stagione. (FOTO: MASSIMO LAVERMICOCCA)

SPORTILIA BISCEGLIE – STAR VOLLEY BISCEGLIE 0-3

SPORTILIA BISCEGLIE: Nazzarini, Bellapianta, De Nicolò, A. Losciale, Massaro (L), Di Reda, Lo Basso; Luzzi (L), Piarulli; n.e. Zingarelli, Roselli, Mastropasqua. All. Nuzzi.

STAR VOLLEY BISCEGLIE: Bacchi, Mileno, Todisco (L), Haliti, Costantini, Padula, Telesca; D’Ambrosio, Gambacorta; n.e. Cacciapaglia, Losavio, Alfonsi, Zicari, Parisi. All. Sarcinella.

PARZIALI: 21-25, 20-25, 13-25.

ARBITRI: Milena Pazzi e Mariangela Pascarella.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2