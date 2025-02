Star Volley espugna Castellana e sale al secondo posto / CLASSIFICA

Seconda vittoria consecutiva per la Star Volley Bisceglie che conferma l’ottimo inizio di 2025 violando il PalaGrotte di Castellana con il punteggio di 0-3 nel derby valido per la quattordicesima giornata del girone D di Serie B1.

Una partita in crescendo per le ragazze di coach Breviglieri che entrano in campo leggermente contrattate e pagano il buon inizio delle padrone di casa, brave a toccare il +5 (13-8) approfittando di alcune imprecisioni biscegliesi al servizio. Ospiti che reagiscono con le buone giocate di Torre, ma Castellana sembra in grado di incamerare il primo set mantenendo il +4 fino al 18-14. A questo punto, però, Star Volley è brava ad alzare i giri del motore e grazie ai guizzi di Adubea riesce a impattare a quota 20, preludio al sorpasso firmato Civardi che indirizza il set inaugurale in favore delle nerofuscia che si impongono per 22-25. Il vantaggio galvanizza le biscegliesi che partono forte nel secondo parziale con una striscia di quattro punti consecutivi, ma Castellana non ci sta e capovolge la situazione portandosi sul 7-6. Il match vive una fase di estremo equilibrio ma a metà frazione Star Volley tenta l’allungo guadagnando un margine di sette lunghezze utile a siglare il doppio vantaggio firmato nel finale dal trio Panucci, Adubea e Civardi che vale il 20-25 con il quale si va al terzo set. Il parziale si apre con il sussulto d’orgoglio delle baresi che si portano sul 6-3 che permane fino a metà set (13-10), momento in cui Star Volley accelera nuovamente ricucendo fino al -1 sul 18-17 quando Civardi rimedia un infortunio. L’imprevisto non impatta sul collettivo biscegliese che, deciso a chiudere la sfida, sfrutta la chance con Panucci e Adubea, quest’ultima brava a mettere giù il pallone del definitivo 21-25.

Star Volley apre così il girone di ritorno nel migliore dei modi e, complice la sconfitta di Pomezia sul campo della capolista Fasano, sale al secondo posto in classifica a quota 28 punti proprio alla vigilia della super sfida contro le brindisine, in programma al PalaPanunzio di Molfetta, sabato 8 febbraio alle ore 20.30. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B1