Star Volley espugna anche Corato e resta a punteggio pieno / CLASSIFICA

Non conosce ostacoli la marcia trionfale della Star Volley Bisceglie che, nella gara inaugurale del 2022, fa otto su otto espugnando il domicilio della Polis Corato con un eloquente 0-3.

Ennesima partita perfetta delle nerofucsia che approcciano in maniera splendida il confronto lasciando solo sei punti alle coratine nella prima frazione, chiusasi sul 6-25 per Dominko e socie. Nel secondo set le padrone di casa reagiscono con grande determinazione e le due formazioni danno vita ad un entusiasmante batti e ribatti che si conclude solo ai vantaggi, con le ospiti più lucide ed abili nel momento decisivo e, quindi, brave a portarsi sullo 0-2 grazie al 25-27 finale. Il doppio vantaggio mette in discesa la sfida per il team di coach Maggialetti che non concede più chance a Corato, prende il controllo delle operazioni anche nella terza frazione e porta a casa il match aggiudicandosi il parziale per 14-25.

Finisce così 0-3 per le biscegliesi che salgono a quota 24 punti in classifica e restano a punteggio pieno. Nella prossima giornata di campionato, in programma sabato 15 gennaio, Star Volley osserverà il proprio turno di riposo previsto dal calendario e tornerà in campo sabato 22 gennaio contro l’Amatori Bari.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA