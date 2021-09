Star Volley, ecco l’acquisto Denise Bisceglia: “Fiera di indossare questi colori”

Il team di coach Michelangelo Maggialetti non resta fermo in vista della nuova stagione, ecco quindi l’annuncio della nuova centrale Denise Bisceglia.

La 31enne, dopo essere cresciuta nel vivaio di Terlizzi, si è messa in mostra in serie C e B2 indossando le maglie di Corato e Triggiano. Per la nuova pallavolista della Star Volley Bisceglie si tratta di un nuovo inizio, dopo i 4 anni trascorsi fuori dal campo: “Sono fiera di indossare i colori della Star Volley, una società che in pochissimo tempo ha messo in piedi un’organizzazione di tutto rispetto – afferma Denise Bisceglia – spero di ripagare la dirigenza della fiducia riposta nei miei confronti. Sono pronta a vivere questa nuova avventura” conclude.

Denise Bisceglia è la dodicesima componente del roster nerofucsia per la stagione 2021-2022 annunciata in ordine di tempo: con lei gli altri sei volti nuovi Rosanna Bernardi, Antonella Di Leo, Aurora Ranieri, Viviana Dominko, Sara Binetti ed Enza Ragone e le cinque confermate Ester Haliti, Elisabetta Todisco, Ida Gabriele, Emanuela Altamura e Ilaria De Nicolo.