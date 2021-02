Star Volley e Sportilia Bisceglie tornano in campo per la terza giornata di campionato

Tornano in campo le due compagini biscegliesi, Sportilia Bisceglie e Star Volley, in occasione della terza giornata del girone A del campionato di Serie C di pallavolo femminile.

Le due formazioni cittadine, entrambe imbattute, vogliono confermare il positivo inizio di stagione. La prima squadra a scendere in campo sarà Star Volley che, oggi pomeriggio alle ore 18.30, riceverà al PalaDolmen Cerignola. Dopo il netto 3-0 dell’esordio contro il Foggia Volley, Ester Haliti e compagne andranno a misurarsi contro una formazione costruita per primeggiare nel torneo. Il tecnico biscegliese Maggialetti non potrà, però, contare su Antonella Precetaj e, molto probabilmente, sul libero Elisabetta Todisco e sulla laterale Antonella Altamura e quindi dovrà gestire con grande abilità le rotazioni ridotte. La partita sarà diretta dagli arbitri De Vanna e Guerra e sarà visibile sulla pagina Facebook del club biscegliese dalle ore 18.20.

Domani pomeriggio, sempre alle ore 18.30, Sportilia, reduce da due vittorie contro Corato e Dinamo Molfetta senza aver ceduto alcun set, sarà ospite della Gio-Mol Pallavolo, compagine espressione della sinergia tra Vb Giovinazzo e Pegaso 93 Molfetta. Una sfida difficile per le ragazze del presidente Angelo Grammatica contro una squadra che dispone di buone individualità e che vuole riscattare la sconfitta al tie-break rimediata giovedì contro la Dinamo Molfetta. Al di là del valore dell’avversario, Sportilia guarda dritto davanti a sé consapevole che, nonostante i sei punti conquistati nei primi due impegni stagionali, occorre continuare nel percorso di crescita per migliorare l’intesa di squadra. Arbitri della gara tra Gio-Mol Pallavolo e Sportilia Bisceglie saranno Catelisa Panzarino di Grumo Appula e Giuseppe Letorri di Bari. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Asdam Pegaso ’93 Molfetta” a partire dalle ore 18.25. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)