Star Volley e Mileno ancora insieme, “Toglierci qualche sassolino nella scarpa che ci portiamo”

Annalisa Mileno, palleggiatrice abruzzese classe 1993, ha rinnovato il suo legame con la Star Volley Bisceglie in vista della prossima stagione.

“Gli obiettivi che ci eravamo prefissati lo scorso anno non li abbiamo centrati per un pelo e soprattutto a causa di una serie di episodi sfortunati ma sono sicura che lavoreremo sodo per non cadere negli stessi errori che abbiamo commesso in passato – ha evidenziato l’ex giocatrice di Vasto, Isernia, Aprilia, Manfredonia, Real Volley Napoli, Orsogna, Baronissi, Dannunziana Pescara e Melendugno – ritenuta fra le migliori in Italia nel suo ruolo a questi livelli. Sono pronta, entusiasta e non vedo l’ora di riprendere a lavorare in palestra per poi toglierci qualche sassolino nella scarpa che ci portiamo dietro – ha aggiunto Mileno. Sarà bellissimo risentire tutto il calore del pubblico che ci segue sempre, sperando di avere tanti altri nuovi tifosi. Un saluto speciale desidero rivolgerlo alle mie ragazze del settore giovanile: non vedo l’ora di riabbracciarle tutte!”. Foto: Cristina Pellegrini