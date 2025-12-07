Star Volley domina lo scontro diretto con Modica e si prende il terzo posto in solitaria / CLASSIFICA

Netta vittoria per la Star Volley Bisceglie che nello scontro diretto in ottica terzo posto, valevole per la nona giornata del torneo di Serie B1, supera per 3-1 il Modica confermando l’ottimo inizio di stagione e candidandosi per un campionato da protagonista.

L’inizio di gara è favorevole alle ospiti che impattano meglio la sfida e in pochi minuti si portano sul + 5 (5-10). Le nerofucsia, però, reagiscono alzando l’intensità soprattutto in fase difensiva e annullano lo svantaggio ricucendo fino al -1 (13-14). A questo punto la partita si caratterizza per una fase di grande equilibrio nella quale Star Volley paga qualche errore gratuito di troppo consentendo a Modica di tornare sul +3 (17-20). Nel momento più difficile, tuttavia, Bisceglie, con l’apporto di Colombo, piazza un parziale di 6-1 che frutta il sorpasso e sembra incanalare il primo set in favore delle nerofucsia. In questo frangente sono le siciliane a reagire e impattare a quota 24 trascinando la frazione inaugurale ai vantaggi ma la subentrata Lazzizzera trova lo spunto vincente per regalare alle biscegliesi il primo set con il punteggio di 26-24. Nonostante lo svantaggio Modica non si scompone e approccia meglio il secondo parziale trovando quattro punti consecutivi in apertura. Il vantaggio delle ospiti raggiunge le cinque lunghezze prima di subire il rientro delle padrone di casa che, con il trascorrere dei minuti, accorciano il gap tornando sul -1 a metà frazione (15-16). Ancora una volta il finale di set si caratterizza per il grande equilibrio che trascina le due squadre nuovamente ai vantaggi. Questa volta Star Volley si conquista il set point sul 25-24 ma Modica non sbaglia nulla e con tre punti consecutivi chiude sul 25-27 e ristabilisce la parità.

Dopo il cambio campo si ricomincia in perfetto equilibrio a conferma delle ottime qualità delle due formazioni. L’inizio di set, però, è sempre appannaggio delle siciliane che guadagnano il +3 sul 6-9. Star Volley reagisce e si riporta sul -1 prima di un nuovo allungo di Modica che riconquista il +3 sul 14-17. Ancora una volta la reazione delle padrone di casa consente di costruire un parziale di 6-2 che perfeziona il sorpasso sul 20-19. La partita è sempre combattutissima e le ospiti infilano il controsorpasso riportandosi sul +2 (20-22). Nel finale, tuttavia, le nerofucsia alzano i giri del motore e con Basuero e Cometti trovano le giocate vincenti per chiudere il set a proprio favore con il punteggio di 25-23. Il 2-1 sembra incanalare la sfida in favore delle biscegliesi ma Modica non molla e anche il quarto parziale si apre con il vantaggio ospite (6-9). La volontà delle siciliane di allungare la partita al tiebreak si scontra con le qualità del collettivo di casa che, trascinato da Bausero, Civardi e Colombo, reagisce e trova lo spunto per ribaltare la situazione e costruire un rassicurante +4 a metà set (18-14). Gli ultimi tentativi di rientro delle ospiti vengono neutralizzati dal muro di Biasi e da Colombo, il cui punto finale fissa il tabellone sul 25-21 che vale il definitivo 3-1.

Grazie a questa meritata vittoria le biscegliesi conquistano il terzo posto in solitaria della graduatoria con 21 punti alla vigilia della trasferta contro le umbre di Magione in programma sabato prossimo, 13 dicembre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

