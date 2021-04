Star Volley corsara anche a Foggia, primato in classifica consolidato

Quarta affermazione consecutiva per una Star Volley Bisceglie davvero inarrestabile. Le nerofucsia aprono il girone di ritorno del campionato di Serie C di pallavolo liquidando in trasferta in maniera perentoria il Foggia Volley con il punteggio di 3-0.

In apertura di partita la determinazione delle biscegliesi, trascinate da Bausero, incanala subito la sfida sui binari giusti. Dopo un inizio di set combattuto ma sempre in controllo delle ospiti, abili a portarsi sul 12-19, arriva un parziale di sei punti consecutivi da parte delle ragazze di coach Maggialetti che chiudono la frazione con lo score di 25-12. La gara prosegue sulla falsariga del primo set anche all’inizio del secondo con le foggiane pronte a rispondere colpo su colpo ai tentativi di fuga delle nerofucsia. Sul punteggio di 11-14, però, un’ulteriore accelerazione di capitan Haliti e compagne prima produce la doppia cifra di vantaggio e, successivamente, il 25-13 con il quale la Star Volley si porta sul 2-0. Anche nel terzo parziale le padrone di case provano a mettere in difficoltà le biscegliesi che tuttavia fin dai primi scambi, condotti con autorevolezza, costruiscono un tesoretto di quattro lunghezze che si dilata fino al +7, vantaggio con il quale le ospiti chiudono l’incontro aggiudicandosi anche la terza frazione per 25-18.

La vittoria sul parquet di Foggia, la sesta su sette match di campionato disputati, consente alla Star Volley Bisceglie di mantenere il primato in graduatoria con 18 punti. Adesso il gruppo biscegliese può usufruire del meritato riposo dovuto alle festività pasquali per ricaricare le batterie in vista del rush finale della stagione. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)