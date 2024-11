Star Volley contro Modica per il terzo acuto consecutivo

Domenica 10 novembre alle ore 15 la Star Volley Bisceglie cerca la terza vittoria di fila nel match contro il Modica, valido per la quinta giornata del girone D di Serie B1, che andrà in scena al PalaPanunzio di Molfetta.

Le nerofucsia sono reduci da due importanti vittorie, tra cui l’ultima arrivata con una straordinaria rimonta sul campo delle siciliane del Santa Teresa di Riva. Le ospiti provengono dal successo al tie-break contro la Pallavolo Crotone. Entrambe le squadre sono neopromosse e si sono già affrontate nello scorso campionato di B2. In classifica il Modica è piazzato più in alto con tre punti di vantaggio rispetto alla compagine biscegliese, ma le ragazze allenate da coach Breviglieri potranno contare sul supporto dei propri sostenitori per dare conferma alle ottime prestazioni ottenute nei precedenti impegni. La direzione della gara è affidata alla coppia arbitrale formata da Debora Nannini e Dario De Martino.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI