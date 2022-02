Star Volley, cominciata la settimana di lavoro che porta al ritorno in campo

La Star Volley Bisceglie sta per riprendere il suo campionato di Serie C dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia ed ai numerosi casi Covid che avevano flagellato i calendari.

Sabato 12 febbraio al PalaDolmen la Star Volley riprenderà contro l’Asem Bari nella gara valida per la tredicesima giornata di campionato, anche se in realtà diversi turni sono stati posticipati.

Le settimane trascorse in assenza di impegni ufficiali hanno permesso al gruppo di consolidare l’intesa e lavorare sulla cura dei dettagli. Nerofucsia che devono farsi trovare pronte al rientro nelle competizioni per proseguire il percorso che le vede in vetta con otto vittorie su otto.

Ieri, nel tardo pomeriggio, il via al programma settimanale con i tamponi anti-Covid prima dell’allenamento. Il team biscegliese si allenerà anche mercoledì e giovedì: riposi previsti martedì e venerdì.