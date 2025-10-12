Star Volley comincia al meglio il campionato di B1, espugnata Arzano / CLASSIFICA

Buona la prima per la Star Volley Bisceglie che, in poco meno di due ore di gioco, espugna il campo dell’Arzano per 1-3 nella sfida inaugurale del campionato di Serie B1. Una vittoria convincente per le nerofucsia di coach Guadalupi apparse subito in grande condizione e capaci di portare a casa l’intera posta in palio contro una squadra davvero insidiosa.

Botta e risposta in avvio di gara con Arzano che prima subisce uno 0-3 in partenza e, poco dopo, ribalta la situazione con un parziale di 6-0. La gara vive di continui ribaltamenti nel punteggio fino a quando, a metà frazione, Star Volley tocca nuovamente il +3 (11-14) con Bausero che incanala il set in favore delle ospiti. Infatti, Colombo e Civardi si rendono protagonista di due giocate che valgono il 13-19 e così le padrone di casa, nonostante lo sforzo profuso, non riescono ad evitare il 20-25 che consegna lo 0-1 alle biscegliesi. Lo svantaggio non demoralizza Arzano che nel secondo set mostra grande carattere riequilibrando subito la gara. Star Volley, infatti, paga una serie di errori ed un calo di concentrazione che le campane sfruttano nel migliore dei modi. La frazione scorre via sui binari dell’equilibrio ma Arzano mantiene sempre un vantaggio minimo che si conserva sino al termine con il 25-22 finale a sancire l’1-1.

Il pareggio non pesa sul morale delle nerofucsia che al rientro sul terreno di gioco reagiscono immediatamente con un inizio di terzo set perfetto nel quale il contributo offensivo di Bausero, Colombo e Ndoj vale un convincente 8-15. Ancora una volta, però, la squadra di casa si dimostra davvero ostica e approfittando di qualche piccola sbavatura biscegliese si riporta in scia sul -3 (17-20). Il finale di frazione, tuttavia, è tutto di marca ospite con Bausero grande protagonista del parziale di 1-5 che vale il 18-25 con il quale si va al quarto set. Star Volley prolunga il momento positivo e in avvio di frazione tocca immediatamente il +6 (1-7) con un muro di Ndoj. Arzano ancora una volta non molla e si riporta sul -3 ma Bisceglie ha tutte le intenzioni di chiudere l’incontro e fa valere la forza del proprio collettivo. Infatti Bausero e Civardi rispediscono nuovamente a -6 le campane mentre un ace di Mileno chiude definitivamente i giochi contribuendo al 18-25 definitivo che cristallizza il risultato finale di 1-3. Una partita molto difficile ma vinta in maniera solida dalle nerofucsia, con il collettivo autentico protagonista trascinato da Civardi (20 punti), Bausero (17 punti) e una Cometti solidissima a muro (5 muri e 14 punti complessivi).

Biscegliesi, dunque, che si portano a casa i primi tre punti stagionali e possono guardare con fiducia alla prima gara casalinga, il derby contro Castellana Grotte, in programma al PalaDolmen sabato prossimo. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

