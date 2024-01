Star Volley, ciclo di amichevoli in vista del ritorno in campionato

Non mollare la presa. L’imperativo categorico in casa Star Volley Bisceglie in occasione della lunga sosta natalizia è stato rispettato attraverso un programma di lavoro che ha consentito al gruppo di restare concentrato e mantenere la giusta intensità negli allenamenti.

La formazione allenata da Simone Giunta, capolista del gruppo I di Serie B2 a due turni dal giro di boa, ha sostenuto un allenamento congiunto venerdì 5 gennaio sul campo del Grotte Volley Castellana, team che occupa l’ottava posizione in classifica nel girone E di Serie B1. Un momento di verifica al quale seguirà l’appuntamento fissato per mercoledì 10 al PalaDolmen (ore 19), con la compagine di coach Ciliberti che ricambierà la visita.

La marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato è stata avviata: Civardi e compagne sono attese dalla sfida casalinga di sabato 13 gennaio al PalaDolmen contro il Volare Benevento e dopo la trasferta del 20 sul rettangolo dell’Accademia Benevento incroceranno, in un doppio confronto in programma negli ultimi due fine settimana di gennaio, la prima classificata del girone L con in palio la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. (Foto: Cristina Pellegrini)