Star Volley chiude un ottimo campionato con una sconfitta ininfluente / CLASSIFICA

Si chiude con una sconfitta il campionato della Star Volley che si congeda dal torneo con il 3-0 subito sul campo del Casal de’ Pazzi Roma nel match valido per la ventiseiesima ed ultima giornata.

Nerofucsia prive di assilli di classifica a differenza delle rivali decise a conquistare la vittoria per chiudere il torneo al quinto posto proprio alle spalle delle biscegliesi. Coach Sarcinella concede spazio a chi ha giocato meno schierando un sestetto molto giovane con ben tre 2007 in campo dall’inizio ovvero Lerario, Lazzizzera e Biasi, completano lo schieramento iniziale capitan Haliti, Civardi e Cometti con Daddiego libero. L’inizio di partita rispetta le attese della vigilia con le romane maggiormente motivate e capaci di prendere il controllo delle operazioni nel corso del primo set. Il vantaggio della formazione di casa si assesta sui cinque punti di vantaggio e così il primo parziale si chiude sul 25-19. Nonostante la giovanissima età media della squadra Star Volley lotta per tutto l’arco della partita e, in particolare, la seconda frazione si rivela equilibratissima con le due formazioni protagoniste di un bellissimo testa a testa deciso solo ai vantaggi. Nel momento decisivo, tuttavia, è Roma ad avere la meglio e dopo un infinito set trova il raddoppio in virtù del 31-29 che vale il 2-0. Il terzo set premia definitivamente le padrone di casa che, forti dell’inerzia a proprio favore legata alla conclusione del parziale precedente, prendono subito il controllo del gioco chiudendo la gara sul 3-0 grazie al 25-15 che manda i titoli di coda sulla partita e sull’ottima stagione disputata dalla due squadre.

Si conclude, quindi, con uno stop ininfluente, l’ottavo in campionato, il brillante torneo delle nerofucsia che terminano la stagione in quarta posizione con 50 punti conquistati, un bottino ottimo per la formazione biscegliese pronta a ricaricare le batterie e ripartire in estate per il prossimo torneo di Serie B1 nel quale grazie anche alla fine dell’esilio lontano dal PalaDolmen si punterà a recitare ancora un ruolo da protagonista. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

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