Star Volley chiude l’anno al comando dopo la vittoria di Cutrofiano / CLASSIFICA

Il decimo successo in undici giornate di campionato chiude il 2023 ed archivia la prima parte di stagione della Star Volley Bisceglie che supera in trasferta anche Cutrofiano con il punteggio di 0-3 e va alla sosta da capolista indiscussa del girone I di Serie B2.

Partita dominata fin dalle prime battute dalle nerofucsia che approcciano il match con un parziale terrificante di 1-10 che tramortisce le giovani salentine. Le padrone di casa, però, reagiscono con determinazione e grazie ad un ottimo turno di servizio ricuciono fino al -5 (8-13). A questo punto le ospiti rialzano i giri del motore e trovano la forza di allungare fino alla doppia cifra di vantaggio, certificata dall’attacco vincente di capitan Haliti che vale il +10 al termine del primo set conclusosi sul 15-25. Sotto nel punteggio, Cutrofiano approccia al meglio la seconda frazione guadagnando un lievissimo vantaggio sul 10-8 ma Star Volley non si scompone e con il trascorrere dei minuti si riporta avanti grazie ad un ace di Kostadinova che porta il tabellone sul 12-14. Le padrone di casa, tuttavia, si dimostrano avversarie di livello ed approfittando di un piccolo passaggio a vuoto ribaltano nuovamente la situazione portandosi sul +3 a quota 18-15. Nel momento più difficile, però, le ragazze di coach Giunta riprendono in mano il controllo della situazione e con un nuovo parziale trovano il raddoppio in virtù del 21-25 che archivia la seconda frazione. Il doppio vantaggio chiude sostanzialmente la contesa infatti le salentine subiscono psicologicamente la situazione di punteggio e nel terzo set vedono subito scappare via le nerofucsia che aprono subito con un vantaggio di tre lunghezze che lievita ad otto a metà frazione e si attesta sul +13 finale. L’attacco vincente di Murri, infatti, concretizza il primo match point, fissa il definitivo 0-3 sul 12-25 e consegna a Star Volley una vittoria brillante e meritata.

Grazie a questo successo le biscegliesi salgono a 31 punti in classifica e mantengono sei lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice l’Oplonti Vesuvio che ha superato per 3-0 il Volare Benevento. Proprio il fanalino di coda Benevento, ancora fermo a 0 punti, sarà il prossimo avversario di Star Volley al rientro dalla sosta invernale.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2