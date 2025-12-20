Star Volley chiude il 2025 ospitando il fanalino di coda Jesi

Si chiude con la sfida al fanalino di coda Jesi il 2025 della Star Volley che, stasera alle ore 19, ospita le marchigiane nella gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B1.

Partita dal pronostico che appare scontato per le nerofucsia, impegnate contro una formazione capace fin qui di vincere un solo incontro su dieci disputati; il match esterno sul campo del Pomezia vinto per 2-3 lo scorso 22 novembre. La situazione di classifica delle ospiti non deve però far abbassare la guardia alle biscegliesi che si troveranno al cospetto di una squadra giovanissima e molto talentuosa, che sta pagando dazio sul piano dell’esperienza ma capace di dimostrare in ogni partita di poter mettere in difficoltà le avversarie. Ne è un esempio anche l’ultima gara che ha visto le marchigiane uscire sconfitte dal proibitivo confronto con la capolista Vibo Valentia. Al netto del 3-0 maturato le calabresi hanno dovuto mantenere alta la concentrazione per tutta la gara al fine di evitare spiacevoli sorprese specie nel terzo set. L’occasione per le ragazze di coach Guadalupi, tuttavia, è ghiotta per poter chiudere al meglio l’anno e mantenersi nelle primissime posizioni della classifica pertanto tutto il gruppo nerofucsia ha preparato con estrema meticolosità quest’ultima fatica prima della meritata pausa invernale.

La partita tra Star Volley e Jesi sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Antonella Monteleone e Claudia Francavilla. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)