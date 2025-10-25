Star Volley cerca il riscatto sul campo del Trestina

Trasferta umbra per Star Volley chiamata a riscattare la sconfitta casalinga patita nel derby contro Castellana Grotte nel match contro il Trestina, in programma questa sera alle ore 21 e valido per la terza giornata del campionato di Serie B1.

Un impegno insidioso per le nerofucsia che in settimana hanno preparato in maniera intensa questa sfida al cospetto della matricola umbra che, nonostante sia alla prima esperienza nella categoria, ha dimostrato di poter ben figurare nel torneo conquistando un punto all’esordio contro Cerignola. Nello scorso fine settimana, invece, Trestina ha ceduto nettamente al Pomezia mostrando però delle buone individualità come la palleggiatrice classe 2003 Saia, l’esperta Mearini, lo scorso anno a Fasano, e la schiacciatrice lettone Morozova. L’imperativo in casa biscegliese, tuttavia, è riscattare lo stop del turno precedente e rilanciarsi in classifica con coach Guadalupi che ha spronato le proprie ragazze in settimana con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità esterna dopo il successo su Arzano conquistato alla prima giornata.

L’incontro tra Trestina e Star Volley sarà diretto dalla coppia arbitrale marchigiana composta da Chiara Mochi e Giulia Natalini. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)