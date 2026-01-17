Star Volley cerca il riscatto nella sfida contro il Casal de’ pazzi Roma

Obiettivo riscatto per la Star Volley che nel primo match casalingo del 2026, in programma questa sera alle ore 19, riceve al PalaPalmiotto di Giovinazzo il Casal de’ pazzi Roma con l’imperativo di archiviare la sconfitta patita contro il Vesuvio Oplonti nella prima gara dell’anno.

Partita non scontata per le nerofucsia che, seppur favorite nel pronostico, non possono assolutamente sottovalutare la talentuosa formazione capitolina. Le romane, infatti, hanno a disposizione un roster composto solo da giocatrici nate tra il 2008 e il 2009 che, a dispetto della giovanissima età e della mancanza di esperienza, sono state in grado di conquistare ben 15 punti vincendo cinque dei dodici incontri fin qui disputati. Una sfida da prendere con le pinze, dunque, per le ragazze di coach Guadalupi che ha stimolato la squadra in settimana puntando sulla voglia di rivalsa di Bausero e compagne, decise a conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime due della classe.

La coppia arbitrale designata per dirigere l’incontro tra Star Volley e Casal de’ Pazzi Roma è quella composta da Sara Galiuti e Lucia Grassi. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)