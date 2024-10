Star Volley cerca il colpo contro la capolista Marsala

Terzo appuntamento stagionale per la Star Volley Bisceglie che, domani sera alle ore 19, ospita sul neutro del PalaPanunzio di Molfetta le siciliane del Marsala Volley nel terzo turno del girone D di Serie B1.

Nerofucsia ferme a quota 1 in classifica e ancora a caccia del primo successo della storia nella categoria. Il tecnico Breviglieri ha lavorato duramente con la squadra in settimana proprio per centrare l’obiettivo, ma la sfida si presenta tutt’altro che agevole visto il perfetto inizio di stagione delle avversarie di giornata. Marsala, infatti, si presenta a Molfetta a punteggio pieno forte di due vittorie per 3-0 nei primi due match di campionato con l’esordio vincente sul campo di Pescara bissato la settimana scorsa tra le mura amiche dove l’Oplonti Vesuvio si è arreso alle siciliane in un incontro quasi senza storia.

Star Volley, però, non ha alcun timore reverenziale nei confronti delle rivali e, nonostante le evidenti difficoltà della gara, proverà a fermare la corsa della capolista puntando sulle proprie qualità e su un impianto di gioco che va consolidandosi partita dopo partita al di là dell’imprevisto dovuto al brutto infortunio del libero Martina Quarto. Infatti, nell’ultimo match disputato sul parquet di Fasano, perso per 3-1, le biscegliesi hanno fatto vedere una buonissima organizzazione e anche il neo acquisto Minervini, arrivata proprio per sopperire all’assenza di Quarto, ha dimostrato di essersi subito integrata in squadra.

L’incontro del PalaPanunzio tra Star Volley e Marsala sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Marcello Rutigliano e Maurizio Martini. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)