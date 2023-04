Star Volley cede alla corazzata Fasano, Sportilia espugna Trani e fa suo il derby / CLASSIFICA

Una vittoria ed una sconfitta riporta il bilancio del ventiquattresimo turno delle due formazioni biscegliesi impegnate nel campionato di Serie B2 di volley.

È vittima del pronostico proibitivo della vigilia Star Volley che, nel match disputatosi sabato pomeriggio, gioca un match d’altissimo livello, lotta ma cede alla corazzata Fasano che espugnando per 1-3 il PalaCosmai ottiene la ventitreesima vittoria su ventitré partite e, soprattutto, i tre punti utili per certificare la matematica promozione in Serie B1.

Prima della festa delle brindisine, però, le due squadre danno vita ad una sfida emozionante e ricca di spunti tecnici nella quale entrambe non lesinano gli sforzi e tentano di ribattere colpo su colpo alle iniziative avversarie. Partenza migliore delle ospiti che a metà del set inaugurale guadagnano un consistente margine di quattro lunghezze che perdura fino al 14-18. Star Volley, tuttavia, non si arrende e ricuce il gap e operando il sorpasso sul 22-21. Lo splendido attacco di Bacchi vale il set point per le nerofucsia che, però, sul più bello, sul 24-23, si perdono consentendo a Fasano, trascinata da Soleti e Vinciguerra, di realizzare tre punti consecutivi ed incamerare il primo set ai vantaggi per 24-26. Lo svantaggio non incide sul morale di Telesca e compagne che, anzi, aumentano ulteriormente i giri del motore e prendono il comando delle operazioni in avvio di secondo set portandosi prima sul +3 (12-9) e, nella fase centrale della frazione, anche sul 18-12 grazie al tandem Bacchi-Haliti, straordinarie protagoniste in questo scorcio del match. La reazione delle brindisine, decise a riaprire le sorti del set, non sortisce grandi effetti infatti il collettivo biscegliese mantiene altissimo il livello di concentrazione e riequilibra il punteggio in virtù del 25-23 che chiude il sipario sulla seconda frazione.

Al ritorno in campo, però, Star Volley stacca la spina e la capolista approfitta del momento d’appannamento delle padrone di casa per portarsi sul +5 (1-6). Passata la fase negativa, le ragazze di coach Sarcinella reagiscono da grande squadra e con uno straordinario parziale di 7-2 ristabiliscono la parità che sembra il preludio ad un’altra frazione combattutissima. Inspiegabilmente, però, Star Volley poco dopo la metà del set crolla nuovamente lasciando spazio alle avversarie che affondano il colpo e chiudono velocemente il parziale con il punteggio di 16-25. Ad inizio quarto set le ospiti, sempre più vicine al proprio traguardo, spingono nuovamente sull’acceleratore al fine di sfruttare il rendimento sottotono delle rivali portandosi dapprima sul +4 (7-11) e, successivamente, sul +5 (10-15). Nonostante ciò, tuttavia, le nerofucsia trovano nuovamente la forza di reagire e, sospinte dal pubblico amico, provano a rimettere in discussione l’esito della sfida producendosi in una rimonta nella quale Bacchi trascina le compagne ad un passo da un clamoroso 2-2. Il gruppo biscegliese, infatti, risale fino al -1 sia sul 21-22 sia sul 23-24 ma sul match point a proprio favore Fasano si dimostra lucida, implacabile e vincente prendendosi il punto della vittoria e della meritatissima promozione in Serie B1.

Torna invece al successo dopo un digiuno di tre giornate Sportilia che, nel match disputatosi domenica pomeriggio, espugna con un netto 0-3 il parquet del Pala Assi di Trani e fa suo un derby importante più per il morale che per la classifica. Le ragazze di coach Nuzzi, decise a concludere nel miglior modo possibile la stagione nonostante l’obiettivo salvezza sia stato da tempo raggiunto, approcciano meglio delle avversarie la contesa forse anche perché più libere di giocare la propria gara rispetto alle tranesi, ancora a caccia di punti salvezza e più bloccate mentalmente in avvio di match probabilmente dal peso e dall’importanza della posta in palio. Il derby è comunque godibile nel set d’apertura, ma la maggior precisione delle biscegliesi consente loro di portarsi in vantaggio grazie al convincente 20-25 che vale lo 0-1 in favore delle biancazzurre. Passata in svantaggio, però, Trani comincia ad alzare il proprio livello di gioco e la seconda frazione si caratterizza per una lunga fase di equilibrio punto a punto che perdura fino a metà set. A questo punto, Sportilia trova la forza di far pendere il risultato dalla propria parte tramortendo le avversarie con un terrificante parziale di 1-7 che costringe le tranesi a correre ai ripari. Le padrone di casa, infatti, si riorganizzano e tentano una reazione ma il tentativo di rimonta riesce solo in parte infatti, nel finale di set, le ospiti si dimostrano lucide e impediscono l’aggancio da parte delle avversarie raddoppiando in virtù del 23-25 finale. I due set di vantaggio abbassano leggermente il livello di concentrazione delle biscegliesi che in avvio di terza frazione lasciano il comando delle operazione alle rivali, brave ad approfittarne e a conquistare un piccolo gap che, con il passare dei minuti, arriva a toccare il +4 sul punteggio di 19-15. A questo punto Trani, però, accusa un nuovo crollo e Sportilia, a differenza di quanto accaduto alle padrone di casa nel set precedente, riesce a ricucire lo svantaggio e ad operare nel finale il sorpasso archiviando la contesa sul 23-25 e chiudendo la partita con un eloquente successo per 0-3.

I risultati del weekend non modificano sostanzialmente la situazione di classifica delle formazioni biscegliesi. Star Volley resta ferma a quota 46 punti ma mantiene il terzo posto della graduatoria mentre Sportilia torna a muovere la classifica salendo a 26 punti restando tuttavia al nono posto. Nel prossimo turno, in programma sabato 29 aprile, Sportilia riceverà al PalaDolmen Primadonna Bari per il terzo derby consecutivo mentre Star Volley sarà di scena sul campo della Biogustiamo Cerignola. (FOTO: MASSIMO LAVERMICOCCA)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2