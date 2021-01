Star Volley Bisceglie, ufficializzato il calendario della nuova stagione

Anche per la Star Volley Bisceglie, nuova realtà biscegliese della pallavolo cittadina, è arrivato il momento di scendere in campo. La squadra allenata da Michelangelo Mangialetti sarà protagonista nel campionato italiano di primo livello di Serie C Femminile. Il girone A vede complessivamente 8 squadre, incluse le giocatrici capitanate da Ester Haliti.

Il viaggio delle pallavoliste biscegliesi comincerà sabato 13 febbraio, tra le mura del Paladolmen, ospite Foggia. Seguono le trasferte in quel di Giovinazzo (domenica 21 febbraio) e Cerignola (sabato 27 febbraio). La programmazione della quarta giornata del girone, offre sul piatto il succulento derby cittadino, contro le cugine biscegliesi di Sportilia (6 marzo). Esattamente dopo una settimana la Star Volley se la vedrà nel match casalingo contro Taranto, per poi chiudere con le contese fuori casa con ospitanti Corato (20 marzo) e Molfetta (sabato 27 marzo). Il giro di boa del campionato avverrà mercoledì 31 marzo sul parquet di Foggia, per poi ricominciare lo stesso cammino che si concluderà sabato 15 maggio.

L’obiettivo per la neofita Star Volley è quello di lavorare sodo, con piedi per terra e testa bassa, per diventare un punto fermo della pallavolo regionale.

Foto di Marcello Papagni.