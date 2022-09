Star Volley Bisceglie, ufficiale l’acquisto della centrale Cacciapaglia

Star Volley Bisceglie ha reso noto l’jngaggio di Francesca Cacciapaglia per rafforzare il reparto delle centrali in vista del prossimo campionato di Serie B2.

La pallavolista classe 2002 (185 cm), che sabato festeggia il suo ventesimo compleanno, è entrata a far parte del gruppo a disposizione del tecnico Marcello Sarcinella, integrandosi subito con le nuove compagne in un ambiente contrassegnato dalla serenità e dalla grande voglia di far bene.

Cacciapaglia, originaria di Acquaviva delle Fonti, ha compiuto una parte della trafila nel vivaio della formazione della sua città, contribuendo anche al salto in Serie C della prima squadra e a soli 17 anni ha vestito la maglia del Cutrofiano Volley di A2 mentre in seguito ha giocato in B1 con la Pvg Bari e in B2 a Castellaneta. Il profilo giusto per dare ulteriore profondità al roster nerofucsia, elevandone il livello complessivo.