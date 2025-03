Star Volley Bisceglie, ufficiale il nome della nuova guida tecnica

Emiliano Giandomenico è il nuovo allenatore della Star Volley Bisceglie. L’annuncio è arrivato questa mattina da parte del club che nelle scorse ore aveva interrotto il rapporto con Breviglieri.

Romano, 50 anni, Giandomenico ha sempre allenato compagini fra B1 e A2, con un’esperienza pugliese a Corato (nel 2013-14) e diverse promozioni conquistate, l’ultima con il club abruzzese di Altino, nella scorsa stagione, dalla B1 alla A2.

Il neo tecnico assume la guida di una Star Volley terza in classifica e con la voglia di invertire la rotta che l’ha vista sconfitta tre volte nelle ultime quattro uscite.

Il nuovo coach della Star Volley è già giunto in città per un primo incontro con la squadra ed esordirà in panchina sabato 15 marzo in occasione della sfida in programma al PalaPanunzio di Molfetta con il fanalino di coda Pescara.