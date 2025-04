Star Volley Bisceglie supera in scioltezza Crotone e rimane sul podio / CLASSIFICA

La Star Volley Bisceglie supera in scioltezza per 3-0 la già retrocessa Crotone e rimane dunque sul podio del campionato di Serie B1 femminile, dominando in trasferta la formazione di casa, fino al punto di concedere loro appena dodici punti in ciascuno dei tre set della partita.

Le Nerofucsia si prendono l’intera posta in palio di imperio, con una prestazione ricca di personalità e capacità di gestire una contesa mai in dubbio dall’inizio. La formazione biscegliese è stata brava a non sottovalutare l’impegno e cogliere il risultato che voleva ottenere, raccogliendo un altro buon risultato, che aiuta la classifica e il morale di una squadra che adesso sarà impegnata nei match più pesanti della sua stagione: durante la sosta pasquale la Star Volley sarà impegnata nelle final four di Coppa Italia a Fasano e dopo la pausa le nerofucsia dovranno affrontare le ultime due fatiche del loro campionato.

FOTO DI STAR VOLLEY BISCEGLIE

Crotone-Star Volley Bisceglie 0-3

Crotone: Sturniolo, Kus 5, Colò 4, Cesario 9, Franceschini 4, Esposito 3, Maggipinto (libero), Sudano 1, Bosi. All.: Asteriti.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 3, Adubea 18, Torre 10, Cometti 9, Civardi 2, Panucci 9, Minervini (libero), Solarino 3, Ba 2. N.e.: Losciale, Colucci, Haliti, Luzzi (libero). All.: Giandomenico.

Arbitri: Francavilla, Cinquepalmi.

Parziali: 12-25, 12-25, 12-25.

Durata set: 23’, 23’, 21’ per un totale di un’ora e 7 minuti.