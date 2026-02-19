Si conclude dopo quindici giornate l’esperienza di Dino Guadalupi sulla panchina della Star Volley Bisceglie. Il club nerofucsia e il tecnico brindisino hanno deciso di interrompere il rapporto nel corso del campionato nazionale di Serie B1.
La squadra occupa attualmente il quarto posto nel girone D, con un bilancio di undici vittorie e quattro sconfitte, per un totale di 31 punti conquistati. Un cammino positivo nei numeri, ma che evidentemente non è bastato a proseguire insieme il percorso tecnico.
La società ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti dell’allenatore per il lavoro svolto alla guida del gruppo in questa prima parte di stagione.
Resta invariata, anzi si rafforza, la volontà della dirigenza di puntare al miglior risultato possibile, proseguendo nel percorso di crescita della squadra e dell’intero movimento pallavolistico biscegliese. Ulteriori decisioni in merito alla guida tecnica saranno comunicate nei prossimi giorni.