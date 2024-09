Star Volley Bisceglie si presenta al pubblico in vista dell’esordio in B1

Star Volley Bisceglie si prepara allo storico debutto in Serie B1 nel terzo campionato nazionale. Il gruppo guidato da coach Marco Breviglieri ha iniziato la preseason con il raduno di domenica 1° settembre all’Hotel Salsello.

Questa sera, ore 20, invece ci sarà la presentazione ufficiale della squadra nella suggestiva location del waterfront di via Nazario Sauro, in cui tutti i tifosi e gli appassionati potranno conoscere da vicino le protagoniste della prossima stagione. Non mancherà la schiacciatrice Valentina Civardi, il libero Martina Quarto e l’opposta Ester Haliti. Tanti anche i volti nuovi pronti ad arricchire il roster nerofucsia, tra cui Benedetta Cometti, Nicol Del Federico, Ashley Adubea, Jessica Panucci, Viola Torre e Gidere Luna Ba. Di assoluto rilievo anche lo staff che comprende Pippo Lombardi, il nuovo assistente Franco Marzocca, il volley data analyst Simone Franceschi, il preparatore fisico Fabio Di Vita, i fisioterapisti Valerio Porcelli e Valerio Papa ed il responsabile della logistica Rocco Lovino. Il campionato di B1 prenderà il via sabato 12 ottobre, ma prima di questo appuntamento ci saranno diversi test per approcciare al meglio la nuova stagione.