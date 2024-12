Star Volley Bisceglie sfoggia maglia speciale per beneficenza nelle prossime gare

Sabato 14 dicembre, in occasione del match in programma al PalaPanunzio di Molfetta contro Crotone, le giocatrici della Star Volley Bisceglie sfoggeranno una tenuta di gioco speciale, realizzata attraverso il supporto esclusivo di molte aziende biscegliesi.

Una parte del ricavato sarà girato in beneficenza alla Caritas di Bisceglie, con il chiaro intento di sostenere i lodevoli interventi verso tante persone bisognose che da sempre ne contrassegnano l’operato. I volontari Caritas allestiranno, inoltre, un corner per la raccolta di indumenti e beni alimentari all’interno del PalaPanunzio.

“Bisceglie per la Star Volley” segnerà un ulteriore momento di coesione con la comunità di una società che in appena quattro anni ha già ottenuto risultati di valore come la promozione in B1.

La divisa celebrativa “Bisceglie per la Star Volley” verrà indossata dalla squadra di coach Marco Breviglieri, oltre che sabato 14 dicembre, anche il 21 dicembre in occasione del confronto esterno sul rettangolo del Pomezia e sabato 11 gennaio nella gara casalinga con Caltanissetta.