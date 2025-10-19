Star Volley Bisceglie sconfitta da Castellana, ma resta la fiducia: grande cuore e tanti segnali

Una sconfitta amara, ma che lascia spazio a ottimismo. La Star Volley Bisceglie è stata battuta per 3-1 dal Grotte Volley Castellana nella seconda giornata di Serie B1 femminile, disputata al PalaPalmiotto di Giovinazzo, nuova casa provvisoria delle nerofucsia.

Nonostante lo stop, la squadra di coach Ciliberti ha mostrato spunti incoraggianti, determinazione e carattere. Davanti a spalti gremiti e un tifo caloroso, Bisceglie ha schierato un sestetto giovanissimo, con la centrale Biasi (classe 2006), l’opposto Colombo e la schiacciatrice Lazzizzera (entrambe del 2007). Assente per infortunio l’uruguaiana Bausero, altra tegola in un inizio stagione tutt’altro che fortunato.

L’avvio è stato brillante: le biscegliesi si sono portate sul 12-6 grazie ai colpi di Civardi, Cometti e Lazzizzera, chiudendo poi il primo set 25-20 tra gli applausi del pubblico. Nel secondo parziale, la Star Volley ha continuato a lottare con energia (10-7), ma un blackout improvviso ha permesso a Castellana di ribaltare tutto e imporsi, complice qualche errore di troppo.

Nel terzo set, con Ndoj protagonista e un ace spettacolare, il match è rimasto in equilibrio fino al 22-22, ma i troppi errori al servizio — ben 17 in totale — hanno frenato la rimonta. Il quarto parziale si è aperto nel segno di Bisceglie (4-1), ma una decisione arbitrale clamorosamente errata su un ace netto di Cometti ha acceso le proteste e cambiato l’inerzia dell’incontro. Da lì, Castellana ha approfittato del momento e ha chiuso la sfida con un 3-1 finale che non rispecchia il reale andamento del gioco.

Le ragazze biscegliesi escono dal campo a testa alta, consapevoli di aver tenuto testa a una squadra esperta e completa, nonostante l’età media molto bassa e le difficoltà del momento. Ora l’obiettivo è archiviare l’amarezza e concentrarsi sulla prossima impegnativa trasferta in Umbria, contro Città di Castello, con la certezza di poter crescere e reagire con carattere.