Star Volley Bisceglie, rescissione con il libero Martina Quarto

La Star Volley Bisceglie ha perfezionato le pratiche per la rescissione dell’accordo con il libero Martina Quarto, destinata a riprendere l’attività al termine della convalescenza susseguente all’infortunio rimediato nel match della prima giornata con Castellana Grotte.

“La grande famiglia nerofucsia – si legge nella nota – nell’esprimere sincera gratitudine all’atleta e alla donna per tutto ciò a cui ha contribuito con il suo impegno, il suo talento e la sua professionalità, le rivolge un grandissimo “in bocca al lupo” per la nuova esperienza che si appresta a vivere nel torneo di Serie B2, in cui potrà contare anche sull’affetto dei tifosi biscegliesi”.