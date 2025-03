Star Volley Bisceglie pronta a tornare in campo davanti al pubblico di casa

Impegno dall’altissima posta in palio per la Star Volley quest’oggi alle ore 16 contro il Santa Teresa di Riva, nel match valido per il diciassettesimo turno del girone D di Serie B1. Le nerofucsia giocheranno nella cornice casalinga del “PalaCosmai“, in cui potranno ricevere dagli spalti tutto il supporto di tifosi ed appassionati biscegliesi.

Dopo aver ricaricato le batterie a seguito della sosta nello scorso weekend, Cometti e compagne sono chiamate ad affrontare il Santa Teresa di Riva con l’obiettivo di mettersi alle spalle gli epiloghi negativi delle ultime due sfide che hanno fatto scivolare le nerofucsia al quarto posto. Le avversarie sono reduci da ben tre successi consecutivi e sotto la guida tecnica di coach Rigano stanno scalando la classifica, che al momento le vede ottave a quota 21 punti. All’andata le siciliane hanno dato parecchio filo da torcere a Star Volley, capace di imporsi solo al tre-break.

Il match rappresenta per la squadra allenata da coach Breviglieri una ghiotta opportunità per risalire la china e riportarsi sul podio, superando il Casal De’ Pazzi che riposa in questo turno. Il gruppo è in fiducia, come dimostrano le parole della palleggiatrice Arianna Losciale, che ha elogiato le ultime prestazioni delle sue compagne, in grado di dimostrare il prestigioso valore della squadra. L’incontro sarà diretto da Marcello Rutigiliani sul palchetto e Maurizio Martini sul rettangolo di gioco.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI