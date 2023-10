Star Volley Bisceglie, esordio stagionale in B2 contro Pozzuoli

Comincia con la Pallavolo Pozzuoli, in programma al PalaDolmen oggi, 7 ottobre ore 19, la quarta annata sportiva della Star Volley Bisceglie.

La seconda stagione in Serie B2 sarà vissuta da tutto l’ambiente nerofucsia con entusiasmo e legittime aspirazioni ad un campionato da protagonisti. La squadra costruita in estate dalla dirigenza, affidata ad un tecnico giovane e vincente come Simone Giunta, è un mix calibrato fra elementi esperti della categoria e giocatrici che si sono messe in luce anche al piano di sopra. La società ha allestito uno staff tecnico di tutto rispetto allo scopo di non lasciare nulla al caso.

Sul fronte opposto il team puteolano è guidato in panchina dal nuovo tecnico Simone Confessore, che ha preso il posto di Costantino Cirillo. L’obiettivo è confermarsi sui livelli dell’ottima stagione appena trascorsa, conclusa al quinto posto con 51 punti. La palleggiatrice Carlotta Simoncini (classe 1998, ex Olbia in A2) guiderà l’attacco campano con l’esperta Angela Stanzione (opposto-laterale 35enne) a far da chioccia alle più giovani Doroty Rinaldi (schiacciatrice del 1992), Francesca Figini (centrale classe 1995) e Arianna Peruzzi (laterale di 22 anni ex Flv Cerignola). Pronte a dar manforte le giovanissime Silvia De Caprio (laterale del 2006), Lara Gianfico (centrale del 2002) ed Erika Di Spiezio (centrale nata nel 2006). Pacchetto dei liberi composto da Ilaria Rinaldi (2003) e Giusy Lavagna (2004).

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Star Volley Bisceglie con collegamento a partire dalle ore 18:55.