Star Volley Bisceglie ed Elisabetta Todisco per il terzo anno insieme

È un rapporto forte quello creatosi tra la Star Volley ed Elisabetta Todisco che vestirà la maglia del team nerofucisa per il terzo anno consecutivo. La classe 1996 è un vero e proprio punto fermo del team di Marcello Sarcinella.

Difficile nascondere l’entusiasmo del libero biscegliese: “Non sto nella pelle, mi sento carica in vista di quest’avventura e prontissima a dare il massimo – sottolinea la 26enne – Voglio dimostrare di essere all’altezza della B2 e ripagare la fiducia che è stata riposta dall’ambiente nei miei confronti. Sarà la mia prima volta in carriera in questa nuova categoria e la vivrò con i colori di un club della mia città che ha messo in piedi un progetto importante, del quale sono orgogliosa e onorata di far parte” conclude Todisco.