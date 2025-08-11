Star Volley Bisceglie, due nuovi innesti per la Serie B1: arrivano Colombo e Lazzizzera

La Star Volley Bisceglie si prepara alla nuova stagione di Serie B1 con due importanti rinforzi: Giulia Colombo e Alessia Lazzizzera.

Colombo, laterale classe 2002 originaria di Cabiate (Como), ha mosso i primi passi nel vivaio della squadra della sua città, conquistando titoli provinciali e il premio di mvp nel torneo Under 18. Dopo l’esperienza in B2 con Orago, dove si è distinta anche a livello giovanile, l’ultima stagione all’Igor Trecate ha confermato le sue qualità nel quarto livello nazionale. «Sono emozionata per questa nuova avventura – ha dichiarato – e grata per l’opportunità di confrontarmi con atlete esperte. Lavorando insieme possiamo raggiungere grandi traguardi».

Accanto a lei, farà il suo esordio in maglia nerofucsia la giovanissima laterale molfettese Alessia Lazzizzera, classe 2007, che compirà 18 anni il 12 settembre. Alta 182 cm, ha debuttato in Serie C a soli 14 anni con la Polis Corato, per poi proseguire il percorso in B2 con l’Us Torri Volley di Quartesolo e, successivamente, con Busnago e Cutrofiano. Convocata anche per uno stage con la nazionale di categoria, Lazzizzera ha dimostrato un rendimento costante e una notevole predisposizione al miglioramento. «Sono entusiasta e pronta a dare il massimo – ha commentato – e felice di poter crescere osservando atlete più esperte».

Due innesti giovani ma già ricchi di esperienze significative, pronti a dare nuova linfa al progetto sportivo biscegliese.