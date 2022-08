Star Volley Bisceglie, definito il calendario per l’esordio in B2

La Federvolley ha diffuso i calendari della stagione regolare del girone L di Serie B2 femminile. Definito quindi il percorso che la Star Volley Bisceglie, matricola per la stagione 2022-2023.

Le ragazze di coach Marcello Sarcinella esordiranno in trasferta, sabato 8 ottobre, sul campo del Chieti. Il debutto casalingo al PalaDolmen è in programma sette giorni più tardi, quando Ester Haliti e compagne affronteranno il Volley Pescara 3.

Domenica 23 ottobre match di cartello nel domicilio della Futura Teramo, quindi il via ad una lunga serie di confronti con formazioni pugliesi: Cutrofiano in casa (29 ottobre), Trani fuori (6 novembre), Castellaneta fra le mura amiche (12 novembre), Bari in trasferta (19 novembre). La lunga striscia di derby regionali sarà interrotta dal confronto con Isernia del 26 novembre a Bisceglie ma riprenderà in dicembre tra Pallavolo Cerignola (il 3, fuori casa), Sportilia Bisceglie (il 10 al PalaDolmen), Fasano (in esterna il 17) prolungandosi fino al 7 gennaio con la sfida interna alla Flv Cerignola. Il girone d’andata si concluderà a Francavilla Fontana domenica 15 gennaio 2023.

Il cammino inverso ripartirà sabato 4 febbraio: il team biscegliese se la vedrà con Chieti sulle tavole di casa. Il campionato si fermerà nella seconda settimana di aprile per le festività pasquali, a cavallo tra gli scontri con Pallavolo Cerignola e Sportilia Bisceglie, entrambi al PalaDolmen. La regular season si concluderà sabato 6 maggio.

Tutte le partite interne della Star Volley Bisceglie saranno disputate al sabato con primo servizio fissato per le ore 19. Le nerofucsia giocheranno di domenica solo le partite esterne di Teramo, Trani, Francavilla, Cutrofiano, Castellaneta e Cerignola (contro la Flv), per un totale di 20 incontri su 26 di sabato.