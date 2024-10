Star Volley Bisceglie debutta in B1 ospitando il Castellana

Sabato 12 ottobre, sulle tavole del PalaPanunzio di Molfetta, la Star Volley esordirà nel campionato di Serie B1. Fischio d’inizio fissato per le ore 19 e ingresso libero sugli spalti per la sfida della giornata inaugurale al Volley Grotte Castellana.

Superare l’emozione del debutto sarà il compito da svolgere immediatamente per la formazione affidata all’esperto trainer Marco Breviglieri, la cui esperienza internazionale ai massimi livelli costituirà un riferimento solido e costante. “Il cantiere è ancora aperto – dichiara il tecnico biscegliese – nel senso che ci vorrà ancora del tempo per comprendere quale sia il reale potenziale del gruppo. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto. Mi aspetto la classica sfida di debutto, che all’inizio potrà riservare un pizzico di nervosismo dovuto all’emozione, almeno fino a quando non si romperà il ghiaccio. Mi auguro di poter subito vedere il nostro pubblico al massimo splendore, con tanta gente sugli spalti perché comunque Molfetta è vicinissima a Bisceglie”.

“Partiamo con un derby con vediamo l’ora di giocare – afferma Benedetta Cometti – in questa struttura che ci ha accolto e davanti ai nostri tifosi che sappiamo essere numerosi e calorosi. Il campionato? Trasferte lunghe e squadre di buonissimo livello: sapere di doverle affrontare ci stimola a far sempre meglio ed alzare continuamente l’asticella”.

Castellana Grotte mira ancora una volta a ben figurare nel contesto del terzo livello pallavolistico nazionale, sulla scia dell’ottavo posto centrato nel 2023-24. Il confermato tecnico Massimiliano Ciliberti può contare, fra le altre, sull’opposto Sofia Cusma, sulla palleggiatrice di origini cubane Priscilla Salas (figlia d’arte), sulla schiacciatrice Valentina Cantaluppi, sulle centrali Lucrezia Salamida e Martina Stellati, sul libero Fabiola Ruffo. Due le ex di turno: a Valentina Civardi, che ha vestito la maglia di Castellana dal 2018 al 2022, si aggiunge la centrale Francesca Cacciapaglia, a Bisceglie nell’annata 2022-2023.

L’accesso del pubblico in occasione delle partite casalinghe delle nerofucsia resterà gratuito anche per questa annata.