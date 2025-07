Star Volley Bisceglie: coach Dino Guadalupi guiderà la squadra in Serie B1

La Star Volley Bisceglie rilancia le proprie ambizioni in vista della stagione 2025-2026 di Serie B1 femminile annunciando l’ingaggio di Dino Guadalupi come nuovo allenatore. Dopo un debutto da matricola chiuso con l’accesso ai playoff, la società nerofucsia ha scelto un tecnico di grande esperienza e competenza per consolidare il progetto e puntare a un ulteriore salto di qualità.

Classe 1975, brindisino, Guadalupi ha alle spalle un ricco percorso tra Serie A2, B1 e campionati giovanili, sia da assistente che da head coach. Dopo l’esordio a Parma con promozione in A1, è stato protagonista con diverse squadre come Imola (finale Challenge Cup), Montella (finale playoff B1) e Brindisi. Le ultime quattro stagioni le ha vissute con successo alla guida di Olbia in Serie A2, conquistando la poule promozione, la Coppa Italia e un primo posto nella poule salvezza.

«La chiamata di Bisceglie è arrivata in un momento inaspettato ma stimolante – ha dichiarato il tecnico –. La determinazione della società e la visione ambiziosa del progetto mi hanno convinto subito. Ho trovato un’organizzazione solida, con una struttura già ben definita e margini di ulteriore crescita».

Guadalupi ha già avuto modo di confrontarsi con lo staff e alcune atlete che conosce da precedenti esperienze: «L’obiettivo sarà quello di valorizzare al massimo il potenziale del gruppo, inserendo elementi giovani con cui intraprendere un percorso di crescita condiviso. La nuova formula del campionato, ancora da definire, ci porterà a calibrare meglio i nostri traguardi nel corso della preparazione».

La Star Volley si affida dunque a una guida tecnica di assoluto valore per dare continuità al lavoro avviato e confermarsi tra le realtà emergenti della pallavolo nazionale. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nomi delle atlete che comporranno il nuovo roster.