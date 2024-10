Star Volley Bisceglie cerca l’immediato riscatto a Fasano

Dopo l’emozione dello storico esordio in Serie B1 torna in campo, oggi alle ore 17, la Star Volley Bisceglie che punta a riscattare la rocambolesca sconfitta subita da Castellana Grotte, nel turno inaugurale del campionato, nel match in programma in casa del Volley Fasano.

Una sfida complessa per le nerofucsia contro una formazione che è reduce da un successo per 2-3 alla prima giornata. Le brindisine, infatti, hanno compiuto una fantastica rimonta in casa del Pomezia vincendo al tie-break al termine di una sfida combattuta e nella quale sono state quasi sempre costrette ad inseguire le avversarie. Anche Star Volley arriva da una lunga battaglia contro Castellana Grotte nella quale ha dilapidato il doppio vantaggio facendosi recuperare quando la partita sembrava incanalata a proprio favore. Le ragazze di coach Breviglieri, però, non possono recriminare sull’occasione persa e hanno preparato al meglio la sfida al Fasano in settimana consapevoli delle proprie potenzialità e che la stagione è molto lunga e piena di occasioni per riscattare il blackout della prima giornata. Unico neo per la formazione nerofucsia è l’assenza del libero Quarto, uscita per un brutto infortunio nel corso dell’incontro con Castellana Grotte, circostanza che ha indotto la società biscegliese ad optare per un intervento sul mercato con l’ingaggio della pari ruolo Simona Minervini, giocatrice molto esperta e pronta sin da subito ad offrire il proprio contributo alla squadra.

La coppia arbitrale designata per il match tra Fasano e Star Volley è composta da Massimiliano Magrone e Fabrizio Peragine. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)