Star Volley Bisceglie: buone indicazioni dal test di Altamura

Sul parquet del PalaBaldassarra di Altamura è andato in scena l’allenamento congiunto tra la Star Volley Bisceglie e le padrone di casa, prossime protagoniste del campionato di Serie A2. Le nerofucsia hanno offerto una prestazione convincente, nonostante la sconfitta per 3-1, mostrando carattere e compattezza contro un’avversaria di categoria superiore.

Il test ha permesso allo staff tecnico di raccogliere indicazioni preziose sull’intero gruppo. Mileno è rimasta a riposo precauzionale, mentre in palleggio Lerario ha ben figurato al pari delle compagne chiamate in causa. Pur con le gambe più appesantite rispetto alle altamurane, già vicine all’inizio della stagione ufficiale, le biscegliesi hanno evidenziato spirito di squadra e capacità di sostenersi nei momenti chiave.

Particolarmente significativo il terzo set, vinto 22-25 da un sestetto giovanissimo schierato da coach Guadalupi, e la quarta frazione, che ha confermato la buona tenuta mentale del gruppo. La strada verso il debutto in Serie B1, previsto sabato 11 ottobre ad Arzano, resta lunga, ma le sensazioni a margine della prova sono positive. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio, con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto e proseguire nella costruzione dell’identità tecnica e caratteriale del team.

(Credit foto: SVB)