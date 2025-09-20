Star Volley Bisceglie attesa al Memorial “Siani” di Torre Annunziata

Sarà un pomeriggio campano a chiudere la terza settimana di precampionato per la Star Volley Bisceglie. La squadra nerofucsia guidata da coach Dino Guadalupi scenderà in campo oggi pomeriggio nella palestra “Catello Scala” di Torre Annunziata per la prima edizione del memorial “Siani”, triangolare organizzato dal Vesuvio Oplonti.

L’evento vedrà la partecipazione, oltre che delle padrone di casa, anche della Leonessa Altamura di Serie A2. Per Mileno e compagne sarà un banco di prova importante per verificare la condizione fisica e l’intesa di squadra, soprattutto contro avversarie che hanno iniziato la preparazione con oltre dieci giorni di anticipo.

Il programma prevede l’esordio della Star Volley alle 15:30 contro il team oplontino, a cui seguirà il match con la formazione altamurana. La giornata si concluderà con la sfida tra Oplonti e Altamura e, infine, con la cerimonia di premiazione. Un appuntamento utile e prestigioso che segna un nuovo passo nel percorso di avvicinamento alla stagione ufficiale. (credit foto: Cristina Pellegrini)